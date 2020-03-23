Jandarma ekiplerinden 65 yaş üstüne vefa - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden 65 yaş üstüne vefa - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden 65 yaş üstüne vefa

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla Korona virüs ile mücadele çerçevesinde evlerinde kalmaları istenen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karşılanıyor.

Jandarma ekiplerinden 65 yaş üstüne vefa, System.String[]

İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla Korona virüs ile mücadele çerçevesinde evlerinde kalmaları istenen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karşılanıyor.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaş üstü yaşlılar için sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. 81 ilde valilikler aracılığıyla kurulan vefa sosyal destek grupları ile 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları bir telefon ile karşılanıyor. Şuhut İlçe Jandarma ekipleri de köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım ediyor. Yaşlılar tarafından takdir gören ekipler, çalışmalarını ilçe genelinde bulunan köylerde sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:31 Kaynak: İHA

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