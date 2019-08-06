Jandarma ekiplerinden alkol denetimi
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Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler alkollü içecek satışı yapan işletmeler üzerinde kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:16 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler alkollü içecek satışı yapan işletmeler üzerinde kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığından yapılan bilgilendirmede, denetimin Tokat İl genelinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkollü içki kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunmasına yönelik olarak yapıldığı ifadelerine yer verildi. Kaçak/Sahte Alkol Operasyonu Uygulaması kapsamında alkollü içecek satan tekel bayii, büfe, bakkal ve umuma açık eğlence mekanları kontrol edildi. 198 işyerinin kontrol edildiği uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 şahsın yakalanarak adli işlemlerinin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT
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