Jandarma ekiplerinden Ardahan'da izolasyondaki çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Ardahan'da jandarma ekipleri, ailesiyle izolasyonda olduğu için evinden çıkamayan 6 yaşındaki Devren Ekmekçi'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina ve izolasyonda bulunan Balgöze köyündeki tedbirlerin denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, temaslı oldukları için evlerinden çıkmaması gereken Ekmekçi ailesinin 6 yaşındaki Devren isimli çocuklarının doğum günü olduğunu öğrendi.

Jandarma ekipleri, evden çıkamayan çocuğu yaş pasta sürpriziyle sevindirdi.

Ekmekçi, jandarma ekiplerine yaş pasta için teşekkür etti.