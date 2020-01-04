Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon

7 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü'de arkeolojik eserleri satmaya çalışanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü'de arkeolojik eserleri satmaya çalışanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü'de ellerindeki arkeolojik eserleri satmak için müşteri aradıkları tespit edilen şahısların ev ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 1 adet kemik kabzalı kılıç, 1 adet sikke, 1 adet bronz ok ucu, 1 adet madeni iğne, 2 adet gözyaşı şişesi, 1 adet kemer tokası şeklinde metal obje, 1 adet pişmiş toprak küp ve küp içerisinde 50 adet sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 adet imame, 1 adet metal istavroz obje, 1 adet yüzük, 6 adet taş obje ve 6 adet tarihi olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler incelenmesi amacıyla Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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