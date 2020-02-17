Jandarma ekiplerinden asayiş uygulaması - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinden asayiş uygulaması

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinden asayiş uygulaması, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirildi.


Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından jandarma bölgesinde yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs, 39 gram sentetik cannabinoid, 5 gram Jamaika maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 10 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
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