Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi
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Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi

1 saat önce

Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimiARTVİN - Artvin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi
ARTVİN - Artvin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Artvin-Erzurum karayolu 2. kilometresindeki kontrol noktasında yol kontrol faaliyetinde bulunan jandarma ekipleri, sürücülerinin ve yolcuların Kurban Bayramları kutlanmış, çeşitli ikramlarda bulunuyor.
Bu esnada görevliler sürüsü ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi, seyir halinde telefonla uğraşmamaları, uykusuz araç kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konularında bilgilendirme yapıyor.
Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:24 Kaynak: İHA
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