Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi

Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimiARTVİN - Artvin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi

ARTVİN - Artvin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Artvin-Erzurum karayolu 2. kilometresindeki kontrol noktasında yol kontrol faaliyetinde bulunan jandarma ekipleri, sürücülerinin ve yolcuların Kurban Bayramları kutlanmış, çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Bu esnada görevliler sürüsü ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi, seyir halinde telefonla uğraşmamaları, uykusuz araç kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konularında bilgilendirme yapıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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