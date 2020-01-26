Jandarma ekiplerinden depremde yaralananlara ziyaret (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ekiplerinden depremde yaralananlara ziyaret (2) - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden depremde yaralananlara ziyaret (2)

6 saat önce

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremde yaralananları hastanede ziyaret etti.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremde yaralananları hastanede ziyaret etti.

Kentte meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan yaraların sarılmasına yardımcı olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yandan da depremden etkilenenlerin acılarını paylaştı.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretlerinde bulunan ekipler, yaralananlara "geçmiş olsun" dileklerini iletmek için de hastaneye gitti.

Ekipler, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Tıp Fakültesinde tedavileri devam eden Elmas Demir, Hüseyin Civelek, Reşit Arslan, Ahmet Ünal, Habibe Buğdalı, Azize Çelik ve bebek Yüsra Çelik'i ziyaret etti.

Yaralıların durumları hakkında bilgi alan ekipler, "geçmiş olsun"

Jandarma ekiplerinden depremde yaralananlara ziyaret (2)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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