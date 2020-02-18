Jandarma ekiplerinden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ekiplerinden depremzedelere yardım - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden depremzedelere yardım

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen ve evleri hasar gören Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki depremzedelere jandarma ekiplerince yardım yapıldı.

Jandarma ekiplerinden depremzedelere yardım, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen ve evleri hasar gören Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki depremzedelere jandarma ekiplerince yardım yapıldı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremde etkilenen Sincik ilçesindeki depremzedelere tek tek ularaşarak depremin yaralarını sarmaya ve çocukların üzüntülerini ortadan kaldırmaya devam ediyor.


Jandarma ekipleri tek tek gezdikleri depremzedelerle sohbet ederek aynı zamanda bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da belirleyerek not alıyor. Jandarma ekipleri belirledikleri ihtiyaçları tamamladıktan sonra yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, Elazığ, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:22 Kaynak: İHA
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