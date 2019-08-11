Jandarma ekiplerinden drone destekli trafik uygulaması
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Elazığ'da jandarma ekipleri bayramda drone destekli trafik uygulaması yaptı.
Elazığ'da jandarma ekipleri bayramda drone destekli trafik uygulaması yaptı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla Elazığ-Keban,Baskil ve Pertek yollarında 6 Jandarma Trafik Timi ile drone destekli eş zamanlı trafik uygulaması düzenledi.Düzenlenen uygulamada ekipler,sürücüleri 'Hayatı korumak için kemerin ses getirsin' kampanyası ile ilgili bilgi verdi.
Emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında broşür de dağıtan ekipler,radar uygulaması da yaptı. - ELAZIĞ
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