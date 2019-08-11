Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerinden drone destekli trafik uygulaması
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Jandarma ekiplerinden drone destekli trafik uygulaması

1 saat önce

Jandarma ekiplerinden drone destekli trafik uygulamasıELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri bayramda drone destekli trafik uygulaması yaptı.

Jandarma ekiplerinden drone destekli trafik uygulaması
ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri bayramda drone destekli trafik uygulaması yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla Elazığ-Keban, Baskil ve Pertek yollarında 6 Jandarma Trafik Timi ile drone destekli eş zamanlı trafik uygulaması düzenledi. Düzenlenen uygulamada ekipler, sürücüleri 'Hayatı korumak için kemerin ses getirsin' kampanyası ile ilgili bilgi verdi.
Emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında broşür de dağıtan ekipler,radar uygulaması da yaptı.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:07 Kaynak: İHA
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