Jandarma ekiplerinden drone destekli trafik uygulaması

Jandarma ekiplerinden drone destekli trafik uygulamasıELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri bayramda drone destekli trafik uygulaması yaptı.

Jandarma ekiplerinden drone destekli trafik uygulaması

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri bayramda drone destekli trafik uygulaması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla Elazığ-Keban, Baskil ve Pertek yollarında 6 Jandarma Trafik Timi ile drone destekli eş zamanlı trafik uygulaması düzenledi. Düzenlenen uygulamada ekipler, sürücüleri 'Hayatı korumak için kemerin ses getirsin' kampanyası ile ilgili bilgi verdi.

Emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında broşür de dağıtan ekipler,radar uygulaması da yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı

Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı

Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular