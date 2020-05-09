Jandarma ekiplerinden drone ile yol kontrolü - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden drone ile yol kontrolü
7 saat önce
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde jandarma ekiplerince drone ile yol kontrolü yapıldı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde jandarma ekiplerince drone ile yol kontrolü yapıldı. Kontrolde kural ihlali yapan sürücü ya da araca rastlanmadı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Devrekani 5'inci Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş ekipleri ile Devrekani- Çatalzeytin kara yolunda uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada jandarma ekipleri, drone ile havadan trafik denetim faaliyetinde bulundu. Yapılan denetimde 43 araç ve sürücü kontrol edildi. Uygulama sonucunda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kural ihlalinde bulunan araç ve sürücü tespit edilmediğinden cezai işlem uygulanmadı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:44 Kaynak: İHA
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