Jandarma ekiplerinden göçmen operasyonu - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinden göçmen operasyonu

6 saat önce

İZMİR'in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 181 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinden göçmen operasyonu, System.String[]

İZMİR'in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 181 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çeşme, Menderes, Bergama, Karaburun ve Dikili ilçelerinden, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarla 113 Afgan, 25 Somali, 16 Suriye, 15 Filistin, 11 Senegal ve 1 Mali uyruklu toplam 181 kaçak göçmen yakalandı.

Öte yandan 16 AGC 415 plakalı hafif ticari aracı durduran Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, organizatör olduğu iddia edilen H.T.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


Jandarma, Bergama, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:52 Kaynak: DHA
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