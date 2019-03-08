Son Dakika Haberleri: Jandarma Ekiplerinden Helikopterli Trafik Denetimi

Jandarma Ekiplerinden Helikopterli Trafik Denetimi

1 saat önce

BURSA'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği yol kontrollerine helikopterle destek verildi.

Jandarma Ekiplerinden Helikopterli Trafik Denetimi, System.String[]
BURSA'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği yol kontrollerine helikopterle destek verildi. Trafiği takip eden helikopterdeki ekip, kural ihlali yapan sürücüleri yerdeki ekiplere bildirerek cezai işlem yaptırdı.

İl Jandarma Komutanlığı şehrin birçok yerinde gerçekleştirilen yol kontrollerini helikopter destekli yaptı. Jandarma Trafik ve Asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan denetim yapan ekip, ihlal yapan araçları yerdeki görevlilere bildirdi. Bunun üzerine kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerin kullandığı araçları durduran ekipler, gerekli idari işlemleri yaptı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:39 Kaynak: DHA

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