Jandarma ekiplerinden hırsızlara suçüstü yapıldı - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinden hırsızlara suçüstü yapıldı

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Telekoma ait kabloları çalmak amacıyla keserken yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinden hırsızlara suçüstü yapıldı, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Telekoma ait kabloları çalmak amacıyla keserken yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde kablo hırsızlığı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Burada Türk Telekom'a, ait olan kabloları kesen H.K., isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri aynı zamanda Adıyaman merkez Kızılcapınar Köyünde Türk Telekoma ait kabloları keserek çalan ve daha sonra kabloları ateşe vererek içerisindeki bakırı çıkarmaya çalışan M.G., ile M.B., isimli 2 şahsı da yakaladı. Kablo hırsızları sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, Tut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
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