Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması

Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması

1 saat önce

Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulamasıSİİRT - Siirt'te jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması

SİİRT - Siirt'te jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eş zamanlı yapılan uygulama ve kontroller sonucunda 26 iş yeri, 158 metruk bina, 296 araç, 19 park/bahçe, bir dernek, 21 umuma açık yerde bin 846 şahıs sorgulandığı, yapılan kontroller neticesinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 3 araca toplam 285 lira trafik para cezası uygulandığı belirtildi.

Huzur ve güven uygulamasının devam edeceği kaydedildi.

Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması

Jandarma, Siirt, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti
5 yıl önce üzüm bağında işlenen cinayetin altından yasak aşk çıktı! Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:02:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]