Jandarma ekiplerinden kaçak avcılara suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden kaçak avcılara suçüstü - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden kaçak avcılara suçüstü

7 saat önce

Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından kırsalda yapılan devriye faaliyetleri esnasında, av yasağı bulunan bölgede kaçak avlanan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerinden kaçak avcılara suçüstü, System.String[]

Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından kırsalda yapılan devriye faaliyetleri esnasında, av yasağı bulunan bölgede kaçak avlanan 2 şahıs suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivrihisar ilçesi Ahirler Mahallesi kırsalında yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında kolluk devriyesi esnasında av yasağı bulunan bölgede avlanan 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kontrollerinde, M.M.D. ile O.K. isimli şahısların ruhsatsız 2 adet av tüfeği ile avlandıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahıslar hakkında 866 TL idari para cezası uyguladı.


Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Kara Avcılığı Kanuna muhalefet suçu kapsamında ele geçirilen malzemeler, gerekli yaptırım yapılmak üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücünün cesedi, 1 gün sonra bulunabildi
Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı

Son Dakika Haberleri
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:45:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma ekiplerinden kaçak avcılara suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]