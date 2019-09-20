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Jandarma ekiplerinden kaçak göçmen operasyonu

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik yapılan operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinden kaçak göçmen operasyonu, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik yapılan operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu şahısları Adıyaman'a, getirmeye çalışan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Adıyaman'a, kaçak göçmen getirilecek bilgisini alarak harekete geçti. Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önünde uygulama yapan jandarma ekipleri içerisinde 8 Pakistan, 9 İran ve 5 Pakistan uyruklu toplam 21 kaçak göçmen ile göçmenleri Adıyaman'a getiren I.B., isimli bir kişi yakalandı. Burada gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadeleri tamamlanan 21 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edilirken, kaçak göçmenleri Adıyaman'a getiren I.B., ise adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
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