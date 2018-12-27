Jandarma Ekiplerinden Kaçak Midye Baskını
36 dakika önce
BURSA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 500 kilo kaçak midye ele geçirdi.
BURSA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 500 kilo kaçak midye ele geçirdi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Gemlik
ilçesinde devriye görevi sırasında Karacaali Mahallesi İskelesi'nde C.P. isimli kişinin midye topladığını belirledi. Ekipler yapılan kontrollerde 66 çuval içerisinde bin 500 kilo kaçak midye ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.P. hakkında 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapılırken, ele geçirilen midyeler de Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:15 Kaynak: DHA
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