Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu
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Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

6 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonda, kaçak sigara satışı yapan bir şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonda, kaçak sigara satışı yapan bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda, toplam 885 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şahsın kaçak sigara satışı yaptığı bilgisini edindi. Edinilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, yaptığı çalışmalarda şahsın kimliğinin S.V. olduğunu ve şahsın Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiğini tespit etti. S.V.'nin belirlenen evine ve müştemilatına operasyon düzenleyen ekipler, toplamda 885 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüpheli S.V., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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