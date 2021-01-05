Jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu
05.01.2021 14:08
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaçak tütün satışı yapan yabancı uyruklu 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaçak tütün satışı yapan yabancı uyruklu 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde Irak uyruklu M.H.A. ve A.S.M.A. isimli şahıslar tarafından kaçak tütün sarılarak pazarlandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları kendilerine ait araçta yakaladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada, maddi değeri 50 bin lira olan 2 adet sigara sarma makinası ile 1 kilogram tütün ve 800 adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş