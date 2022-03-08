Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi

08.03.2022 16:58
Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi

Eskişehir'de jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirdi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında, şehit ve gazi aileleri ziyaret edilerek şehit anneleri ve eşlerine karanfil hediye edildi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ise Espark Alışveriş Merkezi içerisinde açtıkları stand ile başta KADES uygulamasının tanıtımı olmak üzere, kadına yönelik şiddet ile ilgili çeşitli broşürler dağıtılarak bilgilendirme yaptı. Trafik ekiplerince uygulama noktalarında ise özellikle kadın sürücülere ve kadın yolculara karanfil verilerek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı. - ESKİŞEHİR

Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi
Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi
Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi
Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi
Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi
Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi

YORUMLAR
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Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, Jandarma, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden 'Kadınlar Günü' mesaisi - Son Dakika


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