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Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi

23.12.2021 10:03
Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda seminer verildi.

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda seminer verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri, KADES ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Verimli ve Çaykent köylerinde ikamet eden 51 kadın vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi tanıtılarak eğitim semineri düzenledi. Projede, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için kadınlara broşür dağıtılarak KADES ve proje hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılara, 18 yaş ve altı çocukların uyuşturucu maddeyle tanışma yaşında olduğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, annelerin çocuklarını iyi tanımalarını ve sosyal hayat çevrelerini de iyi bilmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve Çayırlı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar tarafından da "Aile İçi Şiddet, ŞÖNİM ve KADES" uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılarak, kadınların cep telefonlarında 'KADES' programının nasıl kullanacakları uygulamalı olarak gösterildi. - ERZİNCAN

Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi
Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi
Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi

Erzincan, Jandarma, Narkotik, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi - Son Dakika


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