Jandarma ekiplerinden Karaca ve kaçak silah operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden Karaca ve kaçak silah operasyonu - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden Karaca ve kaçak silah operasyonu

7 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarı çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve avlanması yasak olan Karaca eti ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinden Karaca ve kaçak silah operasyonu, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarı çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve avlanması yasak olan Karaca eti ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Ağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağlı ilçesine bağlı Müsellimler köyünde ikamet eden bir şahsın ruhsatsız silah alıp sattığını tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet başkası adına kayıtlı av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 çift karaca boynuzu ile 15 kilogram Karaca eti ele geçirildi. Bulunan silahlara, boynuzlara ve Karaca etine el konuldu.


Şahsa 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun, 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.


Avlanması yasak olan hayvana ait 4 çift boynuz ve Karaca eti, Küre Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan birinde HIV virüsü çıktı
Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:02:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma ekiplerinden Karaca ve kaçak silah operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]