Jandarma ekiplerinden Karaca ve kaçak silah operasyonu - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarı çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve avlanması yasak olan Karaca eti ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Ağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağlı ilçesine bağlı Müsellimler köyünde ikamet eden bir şahsın ruhsatsız silah alıp sattığını tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet başkası adına kayıtlı av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 çift karaca boynuzu ile 15 kilogram Karaca eti ele geçirildi. Bulunan silahlara, boynuzlara ve Karaca etine el konuldu.



Şahsa 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun, 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.



Avlanması yasak olan hayvana ait 4 çift boynuz ve Karaca eti, Küre Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU