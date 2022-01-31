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Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

31.01.2022 17:24
Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

Adıyaman İl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Adıyaman- Elbistan Karayolu üzerinde ticari araçlara yönelik denetim yapan İl Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, araçları tek tek denetledi. Kış lastiği denetimleri yapan jandarma ekipleri aynı zamanda araç evraklarında da incelemelerde bulundu. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgusu yapıldı. - ADIYAMAN

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Jandarma, Elbistan, Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi - Son Dakika
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