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Jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye

22.02.2022 12:01

Jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye Şırnak'ın Uludere ilçesi jandarma ekipleri, köy okullarını tek tek gezip çocuklara hediyeler dağıtıyor.

Jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi jandarma ekipleri, köy okullarını tek tek gezip çocuklara hediyeler dağıtıyor.

Uludere ilçesi Jandarma ekipleri, Hilal-Şeyhan ilkokulunda öğrencilerle buluştu. Ekipler, köy okulunun tüm sınıflarını gezip çocuklara kırtasiye malzemesi, çikolata ve top dağıttı. Çocuklarla sohbet eden merkez komutanı Binbaşı Alper Yılmaz, öğrencilere ne olmak istediklerini ve hayallerini sorarak sohbet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Binbaşı Alper Yılmaz'a, okullarda çocuklara çeşitli hediyeler vermelerinden ötürü teşekkür ettiğini ifade etti. Demirtaş, "Jandarma trafik tim komutanlığımızdaki arkadaşlar, okuldaki tüm sınıfları dolaşarak öğrenci sayısı kadar çocuklara kırtasiye malzemesi başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdiler. Jandarma ekiplerimizin yaptığı çalışma sadece okulla sınırlı değil, hemen hemen her ay ilçe jandarma komutanlığımız askerlerle birlikte köy okullarımızda böyle güzel faaliyet gerçekleştiriyorlar. İlçe genelinde toplamda 47 okulumuz mevcut, her ay böyle bir faaliyet gerçekleştiriyoruz" dedi.

Jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye
Jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye
Jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye

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Hisarcık, Jandarma, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarma ekiplerinden köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye - Son Dakika


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