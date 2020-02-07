Jandarma ekiplerinden 'margarin' operasyonu - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun'dan İstanbul'a satış amaçlı götürülen kaynağı belli olmayan 200 kilogram margarin yakaladı. Şüpheli şahsa 13 bin 994 TL'de para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya'da icra edilen devriye faaliyeti esnasında Samsun'dan İstanbul'a gitmekte olan bir şahsa ait aracı durdurdu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada satışa sunulmak maksadıyla nakledilen 200 kilogram kaynağı belli olmayan etiketsiz bitkisel margarin ele geçirildi. Ele geçirilen 200 kilogram bitkisel margarin, Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, şahsa ise 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa muhalefet suçundan 13 bin 994 TL idari yaptırım uygulandı. - KASTAMONU