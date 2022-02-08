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Jandarma ekiplerinden öğrenci servisi denetimi - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden öğrenci servisi denetimi

08.02.2022 17:45
Jandarma ekiplerinden öğrenci servisi denetimi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde okulların açılmasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimlerine başladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde okulların açılmasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimlerine başladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlaması ile birlikte okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, korona virüs önlemlerine uyulmasını sağlamak amacıyla denetimde bulundu. Denetimlerde çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim-öğretimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimde yapıldı.

Jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması kapsamında, 58 okul ve noktada, 19 trafik timi ve 17 asayiş timinin katılımıyla denetim yapıldı. Uygulamada 157 öğrenci servis aracı denetlenerek eksiklikleri bulunan servis araçlarına çeşitli maddelerden trafik idari para cezası uygulandı. Uygulama esnasında servis şoförlerine ve öğrencilere trafik eğitimi verilmiş olup, ayrıca 2. dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler okullarında ziyaret edilerek çeşitli aktiviteler yapıldı. Jandarma ekipleri, çocuklara etkinlikte boyama kitapları hediye etti. - KASTAMONU

Jandarma ekiplerinden öğrenci servisi denetimi
Jandarma ekiplerinden öğrenci servisi denetimi
Jandarma ekiplerinden öğrenci servisi denetimi
Jandarma ekiplerinden öğrenci servisi denetimi
Jandarma ekiplerinden öğrenci servisi denetimi
Jandarma ekiplerinden öğrenci servisi denetimi

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İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden öğrenci servisi denetimi - Son Dakika


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