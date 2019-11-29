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Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik semineri

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından öğrencilere trafikle alakalı seminer verildi.

Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik semineri, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından öğrencilere trafikle alakalı seminer verildi.


Trafik timleri, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi kapsamında 64 okulda bin 933 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında seminerler verildi. Seminerde, öğrencilerin yolculuk esnasında nasıl güvende olabilecekleri konusunda bilgiler anlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:29 Kaynak: İHA
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