Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik semineri

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından öğrencilere trafikle alakalı seminer verildi.



Trafik timleri, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi kapsamında 64 okulda bin 933 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında seminerler verildi. Seminerde, öğrencilerin yolculuk esnasında nasıl güvende olabilecekleri konusunda bilgiler anlatıldı. - ADIYAMAN