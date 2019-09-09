Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim
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Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

1 saat önce

Altındağ'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yaptı.

Altındağ'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yaptı.

Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama" kapsamında, okul çevrelerindeki marketlerde "tek dal" sigara satışı ve okul servislerine yönelik denetlemelerde bulundu.

Ekipler, ilk olarak Karacaören İlk ve Ortaokulu civarındaki marketleri denetledi.

Okul servislerini durduran jandarma trafik ekipleri, öğrencileri ve şoförleri trafik kurallarına uymaları ve özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri ve cam mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını da kontrol etti.

Okul servis denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hostesleri de Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi ve yetki belgeleri denetlendi.

Uygulama sonrası, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçları İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilecek.

Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

Altındağ, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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