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Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

08.02.2022 09:40
Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

Düzce'de jandarma ekiplerinin öğrenci taşıyan araçlara yönelik yaptığı denetimde, 15 servis aracına 5 bin 600 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de jandarma ekiplerinin öğrenci taşıyan araçlara yönelik yaptığı denetimde, 15 servis aracına 5 bin 600 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü timlerinin yolcu minibüsleri ve öğrenci servislerine yönelik uygulama ve denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik uygulama yapan ekipler, 68 servisi denetledi. Yapılan denetimlerde, 15 servisin kural ihlali yaptığını belirleyen jandarma ekipleri 5 bin 670 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca şartları yerine getirmeyen 3 servis aracı da trafikten men edildi. - DÜZCE

Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim
Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim
Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

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İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim - Son Dakika
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