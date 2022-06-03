Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi

03.06.2022 14:59
Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım sezonu başlaması ve artan kazalar sonucu patpat diye tabir edilen tarım araçları için denetim yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım sezonu başlaması ve artan kazalar sonucu patpat diye tabir edilen tarım araçları için denetim yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım sezonu başlaması nedeniyle patpat diye tabir edilen tarım araçlarına yönelik dronlu denetim yaptı. Jandarma Trafik Timleri tarafından denetim ve kontrollerin yanı sıra vatandaşlara yönelik olarak verilen seminerlerde, patpat olarak tabir edilen tarım aletleri "çapa makinesi, el motoru olarak ta bilinen bu aletlerin bağ/bahçe tarımsal alanlarda kullanılmak üzere üretildiğini, hiçbir mühendislik projesi olmadan üzerinde değişiklik yapılarak amacı dışında kullanıldığı, bu tarım araçlar ile karayollarına çıkmak, yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu, meydana gelebilecek kazalarda can kaybı ve yaralanmaların kaçınılmaz olduğu" konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - ZONGULDAK

Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi
Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi
Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi
Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi

YORUMLAR
500
Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi
Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:29:06. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement