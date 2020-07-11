Jandarma ekiplerinden piknik ve mesire alanı denetimi - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden piknik ve mesire alanı denetimi

Jandarma ekiplerinden piknik ve mesire alanı denetimi İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu piknik ve mesire alanlarına gelen vatandaşların maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uyup uymadığını denetledi.

Jandarma ekiplerinden piknik ve mesire alanı denetimi

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İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu piknik ve mesire alanlarına gelen vatandaşların maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uyup uymadığını denetledi.

Hafta sonu piknik ve mesire alanlarına gelen İstanbullular İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı 241 tim ve 723 personelle denetlendi. Jandarma ekiplerince Arnavutköy Tayakadın bölgesinde yapılan kontrollerde, piknik ve mesire alanlarına gelen vatandaşların İçişleri Bakanlığınca yayınlanan yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi. Piknik alanına gelen vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca jandarma ekipleri emniyet ve asayişin sağlanması için de denetimlerini bölgede devam ettirdi. Jandarma asayiş timlerinin görev aldığı denetimlerde piknik yapan ailelerin mangal ateşini kontrollü bir şekilde yakıp söndürmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu. Piknik yapan vatandaşlar ise denetimlerde son derece memnun olduklarını ifade ettiler.

"Ailemizle daha rahat piknik yapıyoruz"

Ailesi ile birlikte Arnavutköy mesire alanına gelen Erhan Aktaş, "Jandarma ekiplerinin bu şekilde denetim yapması bence çok güzel oldu. Hırlısı var hırsızı var, bu şekilde denetimler sayesinde ailemizle daha rahat piknik yapıyoruz" dedi.

"Sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz"

Jandarmanın yaptığı denetimlerden memnun olduğunu ifade eden İsmail Tanrıverdi, "Biz de ailemizle piknik yaparken başkaları ile sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Maskemizi takıp kurallara uyuyoruz" diye konuştu.

Arnavutköy, İstanbul, Jandarma, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Jandarma ekiplerinden piknik ve mesire alanı denetimi - Son Dakika
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