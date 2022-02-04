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Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu: 144 şişe ele geçirildi - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu: 144 şişe ele geçirildi

04.02.2022 15:22
Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu: 144 şişe ele geçirildi

Kocaeli ve Sakarya'da sahte alkol satacağı belirlenen şüphelinin aracında jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, 60 bin lira değerinde 144 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kocaeli ve Sakarya'da sahte alkol satacağı belirlenen şüphelinin aracında jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, 60 bin lira değerinde 144 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, H.A. isimli şüphelinin araç ile Kocaeli ve Sakarya'ya kaçak sahte alkol getirerek, piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, H.A.'nın aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada 144 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KOCAELİ

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Jandarma, Sakarya, Kocaeli, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu: 144 şişe ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu: 144 şişe ele geçirildi - Son Dakika
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