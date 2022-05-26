Jandarma ekiplerinden sahte para operasyonu - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinden sahte para operasyonu

26.05.2022 17:37
Jandarma ekiplerinden sahte para operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 345 adet sahte para ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 345 adet sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de piyasaya sahte para sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler Y.A. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 345 adet 50 TL'lik banknot halinde sahte para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli Y.A. ise "parada sahtecilik" suçundan gözaltına alındı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden sahte para operasyonu - Son Dakika


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