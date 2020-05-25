Jandarma ekiplerinden şehit aileleri ve depremzedelere bayram ziyareti - Son Dakika

Malatya'da jandarma ekipleri, şehit aileleri ve depremzedelere bayram ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Şehit ailelerinin taleplerini dinleyen ekipler, şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını, hatıralarını yaşatacaklarını aktardı.

Ekipler, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri ağır hasar gören ve konteynerde kalan kişileri de ziyaret etti.

Depremzedelere şeker ve kolonya ikram eden ekipler, onların taleplerini dinleyerek bayramlaştı.