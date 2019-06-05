Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker ve kolonyalı bayram tebriği
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma trafik ekipleri, uygulama esnasında durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp, şeker ve kolonya ikram etti.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:46 Kaynak: İHA
'ın Şuhut
ilçesinde jandarma trafik ekipleri, uygulama esnasında durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp, şeker ve kolonya ikram etti.
Şuhut İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Şuhut- Karaadilli
karayolunda Ramazan Bayramı
nedeniyle trafik denetimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, uygulamada durdurdukları araçların sürücü ve yolcularının bayramını kutlayıp şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca ekipler, çocuklara sürücü seyahat karnesi verdi.
Öte yandan jandarma trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemeri kullanılması ve hız yapmamaları konusunda da uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR
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