Jandarma ekiplerinden sürücülere "trafik kuralları" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ekiplerinden sürücülere 'trafik kuralları' uyarısı - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden sürücülere "trafik kuralları" uyarısı

6 saat önce

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Van-Hakkari kara yolunda yol kontrolü yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Jandarma ekiplerinden sürücülere

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Van- Hakkari kara yolunda yol kontrolü yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kış aylarında kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle kara yolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşın denetimlere ağırlık veren jandarma ekipleri, ayrca uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi için de çaba gösteriyor.

Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden ekipler, güvenli yolculuk için kurallara uymalarını ve emniyet kemeri takmalarını istiyor.

Vatandaşlar da kadın astsubayın da görev aldığı Jandarma ekiplerine dua ederek denetimlerden memnun olduklarını dile getiriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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