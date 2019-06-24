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Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

32 dakika önce

BURSA (İHA) – Bursa'da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, değeri 1 milyon 750 bin dolar olan 2300 yıllık İncilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü, System.String[]
BURSA (İHA) – Bursa'da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, değeri 1 milyon 750 bin dolar olan 2300 yıllık İncilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı istihbaratını aldı. Tarihi eser kaçakçılarıyla müşteri gibi irtibat kuran ekipler, Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağladı. Tahmini değeri 1 milyon 750 bin dolar 2300 yıllık 2 adet incili jandarma ekiplerine satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Bursa, Jandarma, 3. Sayfa
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