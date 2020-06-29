Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyon - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyon

Jandarma ekiplerinden film gibi takip

BURSA - İstanbul ilinden Bursa'nın Gemlik ilçesine, tarihi eser kaçakçılığı yapmaya geldiği iddia edilen ve tarihi eserleri satmak isteyen iki kişi suçüstü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik ekipler ihbar harekete geçti. Ekipler, tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yaptığı S.K ile B.A isimli şahısları gözaltına aldı. Operasyonda, 1 adet Frigya, 2 adet, Bizans dönemi Meryem Ana figürlü 3 adet heykel ile 14 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke

ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.