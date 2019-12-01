Jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma 13 araç 50 personel ile trafik denetimi yaptı.



Nizip'te jandarma ekipleri 13 araç 50 personel ile trafik uygulaması yaptı. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla Nizip Dutlu yolunda çok sayıda Jandarma Trafik Timi trafik uygulaması düzenledi. Düzenlenen uygulamada ekipler, sürücüleri kemer takmaları, aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak evraklarını kontrol etti. Emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında sürücülere bilgi verdi. Uygulama da kadın jandarma trafik timleri de görev aldı. - GAZİANTEP