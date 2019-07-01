Jandarma ekiplerinden uyuşturucu baskını: 6 gözaltı

Uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını titizlikle yürüten jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yaptığı şok bakında 6 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını titizlikle yürüten jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yaptığı şok bakında 6 kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde uyuşturucuya karşı çalışmalarını aralıksız devam ettiren jandarma ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek belirtilen adrese gitti. Gidilen bölgenin iki farklı noktasında yakalanarak üst araması yapılan E.Ö., Y.C.T., M.Y., K.M., A.T. ve M.Ü. isimli şahısların üzerinde 6 adet extacy uyuşturucu hap ile 18 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken 6 kişi gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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