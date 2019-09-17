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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı

1 saat önce

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu denetimi: 4 gözaltıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde sürücülere yönelik denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde sürücülere yönelik denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent girişlerinde sürücülere yaptığı denetimlerde araçlarında uyuşturucu bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu tespit köpeği Atos'un katıldığı denetimlerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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