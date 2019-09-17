Jandarma ekiplerinden uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde sürücülere yönelik denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent girişlerinde sürücülere yaptığı denetimlerde araçlarında uyuşturucu bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu tespit köpeği Atos'un katıldığı denetimlerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.