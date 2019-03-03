Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu
23 dakika önce
Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinde ve Kocaeli'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla daha önceden belirledikleri evlere baskın düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınarak Araç ilçesine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Araç Adliyesine çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahıs ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:47 Kaynak: İHA
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