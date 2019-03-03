Son Dakika Haberleri: Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu

23 dakika önce

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinde ve Kocaeli'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla daha önceden belirledikleri evlere baskın düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınarak Araç ilçesine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Araç Adliyesine çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şahıs ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:47 Kaynak: İHA

Araç, Kastamonu, 3. Sayfa
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