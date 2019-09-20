Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına baskın
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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına baskın

58 dakika önce

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına baskınBURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına baskın

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenledi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar bulunan N.G. isimli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Gemlik'in Küçük Kumla Mahallesi'ne yapılan operasyonda N.G. gözaltına alınırken şüphelinin ev ve arabasında arama yapıldı. Aramalarda bin 70 gr kubar esrar, 300 gr. toz esrar, 200 gram kenevir tohumu, 20 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 25 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve kuru sıkı tabancaya ait 5 adet fişek, 100 Adet MKE yapımı 9 MM tabanca fişeği ele geçirildi. N.G. ilk işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına baskın

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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