Jandarma ekiplerinden uyuşturucu satıcısının evine operasyon - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu satıcısının evine operasyon

-400 gram esrar ele geçirildi

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Etimesgut'ta uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen kişinin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 400 gr esrar, 2 adet hassas terazi ve 28 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışmalar kapsamında; Ankara Etimesgut İlçesi Atayurt Mahallesinde ikamet eden M.B.Ç. isimli kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen zanlı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikametinde ve arabasında arama kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda zanlının evinde ve arabasında yapılan arama sonucunda 400 gram esrar, 2 adet hassas terazi ve 28 adet 9 milimetre mermi ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, M.B.Ç. ile aynı adreste ikamet eden O.H. ve M.K. isimli şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı. Jandarma işlemlerinin sürdüğü kaydedilen zanlılar sonrasında adli makamlara sevk edilecek.