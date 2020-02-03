Jandarma ekiplerinden uyuşturucu şüphelilerine darbe: 11 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre; 31 Ocak Cuma günü Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, iddialara göre şüpheli H.D. organizesinde şüpheli V.Ç., Y.A. ve B.E. isimli şahısların H.D.'e uyuşturucu temini için finans ve alıcı bularak uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediklerinin tespit etti. Bu bilgi üzerine jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla şüpheli V.Ç., Y.A. ve B.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara ait 4 ayrı adreste yapılan aramada, 9 adet çeşitli türlerde bıçak, 4 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan 'payp' diye tabir edilen cam tüp, 1 adet içim için hazırlanan pet şişe düzeneği, 1 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ve 1 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.



Ayrıca jandarma ekipleri, alınan ifadeler neticesinde olayla bağlantısı olduğu belirlenen, O.Y. isimli şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 25 adet av tüfeği fişeği, 11 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan payp, 1 adet içim için hazırlanan pet şişe, 0,5 gram metanfetamin maddesi, 2 adet exatcy hap ve 1 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.



'11 şüpheli gözaltına alındı'



Öte yandan ekipler, 'Uyuşturucu madde temin etme/kullanma' olayına karıştığı tespit edilen E.K., İ.Ö., S.U., H.B.Ö., E.G., V.İ., C.Ö., H.B.Ö., O.Y., Ç.C. ve M.Y. olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına alarak haklarında yasal işlem başlattı. - ESKİŞEHİR