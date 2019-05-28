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Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok

37 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışma sonucunda üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışma sonucunda üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan denetimlerde jandarma bölgesinde durumundan şüphelenilen A.D., AA., ve K.A., isimli 3 kişi durdurularak üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Durdurulan 3 kişinin üst aramalarında 20 gram toz esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan kova diye tabir edilen düzenek ele geçirildi. Jandarma ekiplerince uyuşturucu maddelerine el konulurken A.D., AA., ve K.A., isimli kişiler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:44 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa
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