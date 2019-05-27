Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya 'Roket'li darbe (2)

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket' ile yaptığı ve 5 kilo 'selvie' isimli uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Ömer Emirhan Baş (22), adliyeye sevk edildi. Baş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti'nden tutuklanıp, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),