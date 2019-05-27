Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya 'Roket'li darbe (2)

Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya 'Roket'li darbe (2)

5 saat önce

TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket' ile yaptığı ve 5 kilo 'selvie' isimli uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Ömer Emirhan Baş (22), adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya 'Roket'li darbe (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket' ile yaptığı ve 5 kilo 'selvie' isimli uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Ömer Emirhan Baş (22), adliyeye sevk edildi. Baş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti'nden tutuklanıp, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:56 Kaynak: DHA
İnegöl, Jandarma, Güncel
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