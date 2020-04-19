Jandarma ekiplerinden vatandaşlara: "Baharın gelmesi havaların ısınması sizleri yanıltmasın dışarı çıkmayın"

SİİRT - Siirt'te jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe ve köylerde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü kişilere de kısıtlamayı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim etti. Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda araçların megafonu ile "Kıymetli vatandaşlarımız korona virüsle mücadelemiz devam etmektedir. Baharın gelmesi havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerinizde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" anonsu yaptı.