Jandarma ekiplerinden yeni yıl operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden yeni yıl operasyonu - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden yeni yıl operasyonu

6 saat önce

Bolu'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bolu Dağı mevki'inde yapılan operasyonda extacy ve metamfetamin maddeleri ile yakalanan 3 şahıstan 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinden yeni yıl operasyonu, System.String[]

Bolu'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bolu Dağı mevki'inde yapılan operasyonda extacy ve metamfetamin maddeleri ile yakalanan 3 şahıstan 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu'ya bir araç içinde uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarat aldı. Gelen bilgileri değerlendiren Jandarma ekipleri, Bolu Dağı Karayolları alt geçidinde aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda araç içinde 197 adet extacy hap ve 20 gr metamfetamin maddesi yakaladı. Araç içinde bulunan 3 şahıs gözaltına alınarak Jandarma Karakoluna götürüldü.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 2 tanesi çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı
Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti

Son Dakika Haberleri
21:19 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika Haber
21:07 Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı - Son Dakika Haber
20:57 Bakan Kurum: "Milletimize rağmen bir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte yapmayacağız" - Son Dakika Haber
20:57 Iğdır'da kadın cinayeti - Son Dakika Haber
20:37 Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı - Son Dakika Haber
19:54 Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 21:27:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma ekiplerinden yeni yıl operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]